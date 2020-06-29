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Eğitim

Kamu yönetimi taban puanları 2020 devlet üniversiteleri kamu yönetimi sıralama

Kamu yönetimi kaç puanla öğrenci alıyor? En son yayınlanan verilere göre Kamu yönetimi taban puanları ve başarı sıralaması tabloda görülmektedir. Kamu yönetimi sıralama ve taban puanları ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre özellikle de 2020 YKS TYT AYT sınav sonrası merak edilen konuların başında gelmekte. 28 Temmuz’da açıklanması beklenen YKS sınav sonuçlarına göre milyonlarca öğrenci ÖSYM üniversite taban puanları ve başarı sıralamasına göre üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak. En çok merak edilen ise Kamu yönetimi taban puanları. Peki Kamu yönetimi taban puanları 2020 kaçtan başlıyor? Kamu yönetimi sıralama en küçük ve en büyük sıralama puanı kaç? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 10:11:00 - 2020-06-29 10:11:58
Kamu yönetimi taban puanları 2020 devlet üniversiteleri kamu yönetimi sıralama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. YKS sınavının tamamlanmasından sona ÖSYM YKS TYT AYT YDS sınav soru ve cevaplarını açıkladı. YKS sınav sorularına bakıp netlerini hesap etmeye çalışan öğrenciler üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Taban puan ve sıralama merak edilen bölümler arasında kamu yönetimi de gelmekte.

Kamu yönetimi öğrencilerin idari, siyasi ve hukuki konularda uygulamalı bilgi edinmesi ve yönetim bilimi alanındaki tarihsel gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme becerisini kazanmasını sağlayan lisans programıdır. 4 yıllık bir bölümdür fakat bazı üniversitelerde hazırlıkta bulunmaktadır. Kamu yönetimi mezunları KPSS sınavında başarılı olması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında önemli görevlerde yer alırlar. İşte kamu yönetimi mezunlarının yapacağı işler

-İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik,

-Kaymakamlık,

-Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik,

-KİT’lerde, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,

-Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,

-Danıştay ve Sayıştay'da denetçi ve uzmanlık,

-Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlı,

-Dış İşleri Bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk,

-Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜİK gibi kuruluşlarda müfettişlik,

-Devlet Planlama Teşkilatı ile Rekabet Kurulu gibi üst kuruluşlarda uzmanlık gibi alanlarda çalışma olanağı vardır.

Kamu yönetimi taban puanları için tıklayınız 

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