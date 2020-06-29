Kamu yönetimi taban puanları 2020 devlet üniversiteleri kamu yönetimi sıralama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. YKS sınavının tamamlanmasından sona ÖSYM YKS TYT AYT YDS sınav soru ve cevaplarını açıkladı. YKS sınav sorularına bakıp netlerini hesap etmeye çalışan öğrenciler üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Taban puan ve sıralama merak edilen bölümler arasında kamu yönetimi de gelmekte.

Kamu yönetimi öğrencilerin idari, siyasi ve hukuki konularda uygulamalı bilgi edinmesi ve yönetim bilimi alanındaki tarihsel gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme becerisini kazanmasını sağlayan lisans programıdır. 4 yıllık bir bölümdür fakat bazı üniversitelerde hazırlıkta bulunmaktadır. Kamu yönetimi mezunları KPSS sınavında başarılı olması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında önemli görevlerde yer alırlar. İşte kamu yönetimi mezunlarının yapacağı işler

-İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik,

-Kaymakamlık,

-Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik,

-KİT’lerde, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,

-Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,

-Danıştay ve Sayıştay'da denetçi ve uzmanlık,

-Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlı,

-Dış İşleri Bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk,

-Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜİK gibi kuruluşlarda müfettişlik,

-Devlet Planlama Teşkilatı ile Rekabet Kurulu gibi üst kuruluşlarda uzmanlık gibi alanlarda çalışma olanağı vardır.

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