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Kamu toplu iş sözleşmesi zammı son dakika ne zaman verilecek?

Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nihayete erdi. Binlerce kamu işçisinin meraklı gözlerle beklediği 2019 kamu toplu iş sözleşmesi zam oranı üzerinde hükümet ile Türk-İş anlaşmaya vardı. Son dakika toplu iş sözleşmesi zammına ilişki anlaşmaya göre, 2019 içi yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak. Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman yapılacak, Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman 2019, Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman yapılır, Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman yürürlüğe girer, Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman başlar? soruları 2019 toplu iş sözleşmesi zam oranının belli olmasından sonra en çok sorulan sorular arasında yer aldı.

13 Ağustos 2019 Salı 08:40
Kamu toplu iş sözleşmesi zammı son dakika ne zaman verilecek?

Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nihayete erdi. Binlerce kamu işçisinin meraklı gözlerle beklediği 2019 kamu toplu iş sözleşmesi zam oranı üzerinde hükümet ile Türk-İş anlaşmaya vardı. Son dakika toplu iş sözleşmesi zammına ilişki anlaşmaya göre, 2019 içi yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak. Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman yapılacak, Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman 2019, Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman yapılır, Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman yürürlüğe girer, Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman başlar? soruları 2019 toplu iş sözleşmesi zam oranının belli olmasından sonra en çok sorulan sorular arasında yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 12 Ağustos Salı günü  saat 16.00'da bir araya geldi. Tarafların zam konusunda anlaşıp, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında "Yaptığımız görüşmelerle yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren süreçleri işleterek, değerlendirmelerimiz neticesinde ortak bir karara vardık.” ifadelerini kullandı. Selçuk, "Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+ yüzde 4, 2020 için yüzde 3+ yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak." şeklinde konuştu.

2019'un ilk 6 ayında yüzde 8  ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam

Bakan Selçuk, imzalayacakları Çerçeve Protokol'ün, kamu işçilerine ve ailelerine hayırlı sonuçlar getireceğine inandığını ifade ederek, sözleşmeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Çerçeve Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına, brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Ücret zammı oranlarına gelince; yaptığımız görüşmeler neticesinde kamu işçilerimizin ücretlerine 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçilerimiz ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam ücret zammı yüzde 19'a ulaşmış olacak. 2020 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 3 oranında ve ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler." Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti. 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 08:40
  1. Kamu toplu iş sözleşmesi zammı son dakika ne zaman verilecek?
  2. Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman 2019
  3. Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman yapılır
  4. Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman yürürlüğe girer
  5. Kamu toplu iş sözleşmesi zammı ne zaman başlar?

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