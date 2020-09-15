Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı başladı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" gündemiyle toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı başladı.

Tarihinde ilk kez gündemli olarak toplanan ve Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen KPDK öncesinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni oluşturuldu, temizlik ve maske kurallarına göre önlemler alındı.

Bakan Selçuk'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlıklarının yetkilileri ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanan KPDK'de "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" gündemi ele alınacak.