Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı pandemi dündemli olarak gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un pandemi ve pandemi sonrası çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerinin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşma gerçekleştirdi.

Kamu personeli adına yetkili konfederasyon Memur-Sen tarafından KPDK toplantısında gündeme getirilen konular şu şekilde sıralandı;



-Sözleşmelilik Bitmeli, Herkese Güvence Gelmeli



-YHS Kalkmalı Personel Rahatlamalı



-Kadro Derece Sınırlaması Bitmeli, Kamu Görevlileri Öğrenimlerine Göre Yükselmeli



-Kariyer Ve Liyakat İlkesi Hayat Bulmalı, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavları Tüm Kurumlarda Yapılmalı



-Sendikacılıkta Evrensel İlkeler Benimsenmeli, 4688 Sayılı Kanun Yeniden Düzenlenmeli



-Kamu Mevzuatında Darbe Artığı Kalmamalı, Kılık-Kıyafet Yasakları Ve Yönetmeliği Son Bulmalı



-Pandemiyle Mücadelede Sorumluluk Alanlar Motive Edilmeli, Kamu Görevlilerine “Pandemi Tazminatı” Ödenmeli



-Pandemiyle Mücadelenin Kesintisiz Yürütülmesini Sağlayan Kamu Görevlilerine İlave Haklar Verilmeli



-Vefa Sosyal Destek Gruplarında Görev Alan Tüm Kamu Görevlilerine “Başarı Belgesi” Verilmeli







‘Pandemi’ gündemli olarak toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısında Yerel Yönetim Hizmetleri Kolunda Yetkili Sendika Bem-Bir-Sen adına konuşan Genel Başkan Levent Uslu, sözleşmeli personele kadro çağrısını yineledi.



Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda 7 yılı aşkın bir süredir kadro verilmediğini ifade eden Uslu, “Bu durum Covid-19 sürecinde daha da büyüyerek bir kriz halini almıştır. Yerel yönetimlerde görev yapan sözleşmeli personel her sene sonu ve her seçim döneminde işini kaybetme kaygısını yaşamakta; birçok sözleşmeli personel de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra sözleşmeleri feshedilmesi sebebiyle işini kaybetmiştir. Yerel yönetimlerde sözleşmeli personel 31.03.2019 milat olarak kabul edilerek kadroya alınmalı ve iş güvenceleri biran önce sağlanmalıdır. Partizanlık virüsü ile işlerine son verilen, ekmekleri ile oynanan belediyelerde görevli sözleşmeli personel özellikle son dönemde çalışma hayatının şartlarını zorlaştıran Covıd-19 salgını sebebiyle daha da zor günlerden geçmektedir. Bir kısmı 18 aydır, büyük bir çoğunluğu da 9 ayı aşan uzun bir süredir işsiz, ekmeksiz, sağlık güvencesiz ve iş yokluğunda çaresiz.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın misyonu ve vizyonu gereği, “Mutlu Birey, Huzurlu Aile, Güçlü Millet” tamda bunu dile getiriyor, sözleşmeli personele kadro istiyoruz.” dedi.





Covid-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgelerde Belediye ve Özel İdarelerde kamu görevlilerinin mali haklarında bir kesintiye gidilmemesi gerektiğini belirten Uslu, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununa veya 5393 sayılı Belediye Kanununa tabi olarak görev yapmakta olup karantinaya alınmasına karar verilen kamu görevlileri mevzuat gereği aile hekimliklerinden aldıkları 14 günlük raporları kurumlarına ibraz ettiklerinde hak kaybına uğramaktadırlar.Kamu görevlilerinin mali haklarında bir kesintiye gidilmemesi hüküm altına alınmalıdır.” şeklinde konuştu.

Emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmakla birlikte yaş haddini doldurmamış olması sebebiyle emekliye ayrılmayan kamu görevlilerinin emekliliğe zorlanmasına yönelik baskılara son verilmesi gerektiğini de ifade eden Genel Başkan Uslu, “Bu durumdaki kamu görevlilerinin emekli olmak veya çalışmaya devam etmek konusundaki tercihleri kendi özgür iradelerine bırakılmalıdır.



Kamu Personeli Danışma Kurulu, Kamu Personeli Dayanışma Kurulu halini alıp çözüm üretmelidir.” dedi.