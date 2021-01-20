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Ekonomi Kamu personel memur alımları iş başvurusu | Personel alım ilanları
Ekonomi

Kamu personel memur alımları iş başvurusu | Personel alım ilanları

Kamu personel alım ilanları yayınlanmakta. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusunda bulunmak isteyenler kamu memur alımı iş ilanlarını araştıyor. KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra kamu personel ve memur alımları da başladı. Çok sayıda devlet kurumu kamu memur alımı gerçekleştirmekte. İşte yayınlanan personel alım ilanları ve başvuru şartları...

Yeniakit Publisher
2021-01-20 12:04:00 -
Kamu personel memur alımları iş başvurusu | Personel alım ilanları

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfinda münhal bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak iizerc Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 15 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımçısı alımı yapılacaktır. Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısr, Giriş (Sözlü) sınavına çağnlacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Kamu personel alım uzman yardımcılığı başvuru şartları

|- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2- Üniversitelerin en az dört ylllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

3- Giriş (Sözlü) sınavmln yapıldığı yılın Ocak aymm birinci gtinü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01i 1986 ve daha soffa doğanlar başvurabilecektir),

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlıgı (ÖSYM) tarafindan 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16, KPSSP2l, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan ttirlerinden herhangi birinden 80 ve iizeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yfüsek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısmm 4katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana süip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavrna çağrılırlar),

5- Son başıuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) dilzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,

6- Görevini devamlı yapmasma engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları 11 Ocak 202| Pazartesi giinü başlayıp 29 Ocak 2021 Cuma giinü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başıurular Kurumun intemet sitesinden (www.mgk. gov.tr) indirilerek doldurulacak.

Kamu personel alım ilan detayları için tıklayın

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