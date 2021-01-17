Kamu personel alımları! Kamu alımı iş ilanları
Kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusunda bulunmak isteyenler kamu personel alımı iş ilanlarını araştırıyor. KPSS sınav snuçarının açıklanmasıyla birlikte kamu alımları ne zaman yapılacağı da kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusunda bulunacaklar tarafından merak ediliyor. Kamu personel alımlarına göre, bakanlıklar, devlet daireleri başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumu personel alımı yapıyor.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfinda münhal bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 15 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımçısı alımı yapılacaktır. Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, Giriş (Sözlü) sınavına çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri çerçevesinde alımı yapılacak.
Kamu personel alımı iş ilanları
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için 30 Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Kamu İhale Kurumuna (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen üç gruptan toplam 20 (yirmi) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 24 Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı yapacak. KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alma şartı aranmakta.
Adalet Bakanlığı personel alımı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9’uncu dereceli kadrolara, 35’i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 5’i Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacaktır.
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