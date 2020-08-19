Kamu personel alımları vatandaşların yoğun ilgisini çekmekte. Kamu alımları üzerinden iş başı yapmak isteyen memur adaylarının yanında işçi olarak kamu iş ilanlarına başvuruda bulunacaklar son dakika kamu personel alım ilanlarını takip ediyor. İşte memur ve işçi adaylarının merak ettiği kamu personel alım iş ilanları ve başvuru şartları.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak. Kamu personel alımı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü alımı için başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmekte. Kamu personel İŞKUR alımları için İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapılmakta. İŞKUR personel alımları için tıklayınız.



Kamu işçi alımları

Bakanlıklar başta olmak üzere belediyelerin yanında kamu personel alım yapan kurumlar arasında üniversiteler de yer almakta. Kamu işçi alım ilanı yayınlayan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bünyesinde çalıştırılmak üzere sürekli işçi pozisyonunda görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden işçi alımı yapıyor. Hatay Üniversitesi tarafından işçi alım başvuru şartları ve hangi pozisyonlarda işçi alımının yapılacağı açıklandı.

Hatay Üniversitesi alım başvurusu için tıklayınız

Sözleşmeli sağlık personel alımları

Pamukkale Üniversitesi de sözleşmeli personel alımı yapan üniversiteler arasında. Üniversite hemşire, sağlık teknikeri, veteriner olmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli sağlık personeli alımının yapılacağını duyudu. Sözleşmeli sağlık personeli alım şartları ise şöyle:

Pamukkale Üniversitesi sağlık personeli alım başvurusu için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İŞKUR üzerinde hasta bakım ve temizliği hizmetleri elemanı alımı yapıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı başvuru şartlarına bakılacak olunursa aranan şartlardan bazıları şunlar:

Türk vatandaşı olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumudan maaş almıyor olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi alımlarına başvuru için tıklayınız

Zabıta alım ilanları

Pek çok belediye yayınladığı iş ilanı ile zabıta memuru alımı yapıyor. Zabıta alımının yapılacağı belediyeler arasında Şişli Belediye de bulunmakta. Şişli Belediyesi 25 Zabıta Memuru alım ilanına çıktı. Zabıta memuru alım için başvurular 17 Ağustos - 01 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Şişli Belediyesi alımları için tıklayınız.

Kamu personel alım ilanları için tıklayınız