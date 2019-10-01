Kamu personel alımı | Sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurusu

Memur alımı, kamu personel alımı yapan kurumlar hangilerinin olduğu devlet bünyesinde iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Kamu sözleşmeli personel alımı ilanına bakıldığında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesine istihdam edilmek üzere 15 hemşire, 5 psikolog, 4 diyetisyen, 3 sağlık teknikeri, 3 biyolog, 3 fizyoterapist ve 2 sağlık teknikeri alımı yapılacak. Peki kamu personel alımı ilanına göre, sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman? Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http:// www.erbakan.edu.tr/duyurular adresinde mevcuttur. Salık personeli alım başvuruları 1 Ekim itibariyle başladı. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Üniversite tarafından yayımlanan ilanda adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.

7- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

Ayrıca söz konusu ilana başvurular şahsen olarak gerçekleştirilecektir. İlana başvurular bugünden itibaren 15 gün içinde yapılacak ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları biriminden veya www.meramtip.com.tr adresinden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen gerçekleştirilecektir.

Ayrıca adaylar şahsen başvuru sırasında şu belgelere de sahip olacaklardır:

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla nüfus cüzdanının aslı

2- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma fotokopisi ve çalışma belgesi

3- 2018 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 ve KPSSP93 puanını gösterir belge.

4- Adli Sicil Kaydı.

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