Pek çok kişi meslek hayatlarına kamu kurum ve kuruluşlarında devam etmek istiyor. Bu sebeple güncel ilanlar sık sık araştırılıyor. Peki, yeni kamu alımı ilanı var mı?

Kamu personel alımı iş ilanı! Hangi kurum sözleşmeli personel alıyor?

Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını araştırıyor. Son olarak AFAD ve Gelir İdaresi Başkanlığı alım ilanları yayımladı. İşte, güncel kamu personeli alımı ilanları:

AFAD personel alımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözleşmeli 10 bilişim personeli alımı yapılacağını duyurdu. Adaylar başvurularını, e-devlet üzerinden AFAD/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 18-27 Nisan'da yapabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı ilanı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çeşitli pozisyonlarda 145 sözleşmeli personel istihdam edecek. GİB, 11 avukat, 27 koruma ve güvenlik görevlisi, 27 şoför, 56 hizmetli ve 24 tekniker alımı yapılacak.

Toplam 145 personel alımı için başvurular, 13 Nisan Çarşamba günü başlayacak, 22 Nisan Cuma saat 17.30'a kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli kütüphaneci alımı

Yayımlanan ilanda, "Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" denildi.

Başvuru genel şartları

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvurular nasıl ne zamana kadar yapılacak?

1. Başvurular. elektronik ortamda 28/03/2022-11/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı Bilişim personeli alımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yayımlanan ilanda, "Millî Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Daire Başkanlığında (ANKARA) istihdamedilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 56 (ellialtı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak ön değerlendirme puanı hesaplanacaktır. Adayların ön değerlendirme puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir" denildi.

Başvuru şartları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

(2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(3) (2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin, mühendislik

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözleşme ücretinin 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir.)

(4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynıKanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

(5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

(6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin A fıkrasının 7'nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak,

(7) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,

(8) Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,

(9) Hedeflere yönelik ve sonuç odaklı çalışabilmek, analitik düşünme, planlama, organizasyon, iş takibi, ekip çalışması ve iletişim becerileri gelişmiş, iyi derecede raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak

Başvurular nereden nasıl yapılacak?

a) Adaylar başvurularını 28 Mart - 11 Nisan 2022 (Saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında yapacaktır.

b) Adaylar başvuru için istenen belgeleri 11 Nisan 2022 tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belirtilen tarihler arasında istenilen evrakları göndermeyen veya eksik gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (11 Nisan 2022 tarihinde postaya verilen evraklar hariç.)

c) Posta yolu ile gönderilen evrakların tarafımıza ulaşması sırasında oluşabilecek zarar, kayıp ve gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

ç) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından birden fazlasını seçebilirler. Bir aday en fazla

3 (üç) pozisyona başvurabilir. Birden fazla seçim yapan adayların seçim sırası belirtmeleri gerekmektedir. Tercih yapmayan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı

Yayımlanan ilanda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı (AIM), Pilot, Uçuş Tabibi, Kabin Emniyet Uzmanı, Ekip Planlama Uzmanı, Uçuş Teknisyeni, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonları ile Ek-4 sayılı cetvelinde bulunan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna personel alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Başvuru ne zaman nasıl yapılacak?