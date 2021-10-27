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Ekonomi Kamu personel alımı güncel | Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları
Ekonomi

Kamu personel alımı güncel | Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarihleri | Kamuda görev almak isteyenler sık sık internette 'Kamu personel ilanı var mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, MGM personel alımı var mı? MGM personel alımı başvuru şartları | MGM personel alımı hangi kademelere personel alacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 10:17:00 -
Kamu personel alımı güncel | Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 100 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, MGM personel alımı şartları nelerdir?

Kamu personel alımı güncel | Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemiyle 89 mühendis ve 11 büro personeli olmak üzere 100 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde 27 Ekim’de yayımlanacak. Tercih işlemlerinde 6 Eylül 2020'de yapılan KPSS sonuçları kullanılacak.

Adaylar, tercihlerini 27 Ekim’den itibaren 2 Kasım'a kadar Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

İnternetten tercih gönderme işlemleri, 2 Kasım saat 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacak. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacak. İlgili sınav puanı en az 50 olan adaylar tercih yapabilecek.

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