Kamu personel alım ilanları

Kamu personel alım ilanı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı bünyesinde görev alacak KPSS sınavı puanı ile sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı personel alımı için başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine girilerek başvurmak istedikleri kazı projesi alanı veya merkeze (Türk Tarih Kurumu) ilişkin başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sadece bir kazı projesi alanı veya Türk Tarih Kurumu için başvuru yapacaklardır. Adayların başvuru formunda görev yaptıklarını beyan ettikleri kazı projesi alanları ve çalışma sürelerine ilişkin bilgilerinin teyidi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacak olup, teyit neticesinde beyan bilgisi doğrulanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

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