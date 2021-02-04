Kamu personeli alımı 2021 | Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler güncel alımlarının olup olmadığını merak ediyor. 2021 yılı içerisinde kamuda öğretmen, doktor, eczacı, bekçi, din görevlisi gibi pek çok branşta 100 bin personel alımı planlanıyor. Güncel pek çok ilan da yayında. Peki, kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılıyor?

Kamu memur alımları | memur alımları ne zaman? Hangi kurumlar memur alıyor

Güncel kamu memur alımı ilanları Devlet Personel Başkanlığı, Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinden yayımlanıyor.

Büro Personeli-Okul öncesi öğretmeni

Sayıştay Başkanlığının hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak.

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bilişim Uzmanı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

BİLİŞİM UZMANI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

Zabıta alımı

Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

ZABITA ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmen alımı

2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre başvurular alınarak toplam 500 (Beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır.

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Öğretim görevlisi alımı

Türkiye genelinde pek çok üniversite öğretim görevlisi alımı yapıyor.

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