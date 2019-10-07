Kamu memur alımı kamu kurumları memur alımı başvurusu

Kamu memur alımları yapılan ilanla duyuruldu. Kamu memur alımı başvuru tarihi ile kamu kurumları memur alımı başvurusu şartları merak edilmekte. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 35 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacak. bu yönde alımlar Merkez Teşkilatındaki 9. dereceli kadrolara, 5 Fon Detç, yardımcısı, 15 Fon Uzman yardımcısı ve 15 Fon Avukatı kadrolarında yapılacak. TMSF personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere memur alımı yapacağını belirtti. TMSF başvuruları 07 Ekim 2019 Pazartesi itibari ile başladı. Kamu alımları TMSF son başvuru tarihi ise 28 Ekim 2019. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 35 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacak. bu yönde alımlar Merkez Teşkilatındaki 9. dereceli kadrolara, 5 Fon Detç, yardımcısı, 15 Fon Uzman yardımcısı ve 15 Fon Avukatı kadrolarında yapılacak.

TMSF alımı başvuru şartları

TMSF 35 kişilik boş kadro için adaylardan bazı nitelikler arayacak. Bu kapsamda adayların aşağıdaki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Fon Denetçi ve uzman yardımcısı pozisyonları için Dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,

Fon Avukatı kadrosu için Hukuk fakültesinden mezun olmuş olmak,

ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türlerinden en az 75 puan almış olmak ve Avukatlık için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

İstenen belgeler

- İş Talep Formu (söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından, Fonun İrtibat Bürosundan ‘Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara’ veya internet üzerinden "www.tmsf.org.tr" adresinden temin edilecektir),

- Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı, onaylı örneği veya yabancı okul mezunları için YÖK'ten alınacak denklik belgesi aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),

- Nüfus Cüzdanı sureti,

- Son 6 (Altı) ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

- KPSS Sonuç Belgesi, Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı için KPPS Sonuç Belgesi ile birlikte YDS/e-YDS Sonuç Belgesi,

- Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),

- Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.