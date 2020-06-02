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Kamu kurumlarında çalışan hamilelere yönelik idari izin düzenlemesi

Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:05:00 -
Kamu kurumlarında çalışan hamilelere yönelik idari izin düzenlemesi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili bir yazı gönderildi.

Yazıda, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

 

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