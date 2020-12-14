Kamu kararıyla kapatılan müesseseler için ilave teşvikler devreye alınmalı! Tedbirlere yenileri eklenmeli

Buğra Kardan

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, hükümet tarafından hem üretime hem de ihracata kuvvet katacak adımlar atıldığına işaret etti. Bu adımlara yenilerinin eklenmesini dileyen Avdagiç, pandemi tehdidine karşı da ekonomiyi koruyacak ve reel sektörü dinamik kılacak taleplerde bulundu. Bu talepler şöyle:

Önemli çağrı

Kamunun verdiği kararlarla tamamen kapatılan veya faaliyetleri sınırlanan müesseseler var. Bu müesseselerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için yeni önlemler alınmalı. Türkiye, Covid-19’a karşı başarılı bir imtihan verdi, veriyor. Bu başarı devam ettirilmeli. Reel ekonomi daha da güçlendirilmeli. Kamu kararıyla kapatılan veya faaliyetleri sınırlanan kurumlar için ilave katkılar ile teşvikler devreye sokulmalı. Hükümet tarafından çalışma ödeneğiyle ilgili anlamlı bir karar alındı. Ödeneğe yönelik kısıtlamaların kaldırılması olumlu bir hamleydi.

Gider çok

Kapatılan kurumların, yeme ve içme yerlerinin vergi ile sigorta prim yükümlülüklerinin askıya alınması çok ama çok önemli. Zira bunların giderleri çok, gelirleri ise yok. Gelinen aşamada kepenk indiren kurumlara bir evvelki vergi döneminde beyan ettikleri kâr tutarında faizsiz kredi yardımı yapılmasında fayda var.

Kiracılara kolaylık tanınmalı

Müesseselerin yeniden hizmete açılmalarının ardından kredi faizlerini ödemelerinde de yarar görüyoruz. Kapanan şirketlerden kiracı olanlara kolaylık tanınmalı. Tüm firmalara kira bedelleri tutarında faizsiz kredi sunulmalı. Ayrıca bir müddet için kira stopaj oranı sıfıra indirilmeli. Firmaların Covid-19 tehdidinin bertaraf edilmesinin ardından rahat şekilde faaliyet yürütebilmeleri mümkün kılınmalı. Kiracı ile kiralayanın ayrı bir hukuku var. Burada üçüncü bir taraf devreye giremez. Ancak Bursa’da mahkeme, bir davada kira oranının yüzde 50 indirilmesine hükmetti. Bu, emsal karar olarak uygulanabilir.

Komisyon oranı sınırlansın

Yemek çekleri için restoranlarca ödenen komisyon oranı yüzde 6’yla sınırlandı. Ne var ki kart firmaları tarafından bu oran yüzde 8’e çıkarılıyor. Bırakın yüzde 8’i, yüzde 6 komisyon oranı bile makul değil. Bu komisyon, fiyatları arttırmakta ve firmalara zarar ettirmektedir. Yemek kartı kullananlarca bu oranın yüzde 3 olarak uygulanması talep edilmektedir. Bu talep makuldür. Online yemek platformları fahiş komisyon oranları alıyorlar. Bu oranlar da aşağı çekilmeli. Ticaretin teamüllerine uyulmalı. İrili ufaklı şirketlerimiz mağdur edilmemeli