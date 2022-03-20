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Ekonomi Kamu, istihdamı sırtladı
Ekonomi

Kamu, istihdamı sırtladı

Türkiye’de 30 milyon 100 bini aşkın çalışanın 4 milyon 877 bin 270’i kamu sektöründe istihdam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 21:55:00 -
Kamu, istihdamı sırtladı

Sektörde 3 milyon 3 bin 603 kadrolu, 529 bin 114 sözleşmeli, 106 bin 864 diğer personel bulunurken; 1 milyon 188 bin 689 sürekli, 48 bin 920 geçici işçi yer alıyor.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde 3 milyon 238 bin 432 kişi görev yapıyor. YÖK, üniversiteler ve ileri teknoloji enstitülerinde 305 bin 447 kişi istihdam ediliyor. Özel bütçeli diğer idarelerde istihdamda görünenlerin sayısı 96 bin 834.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı da 42 bin 578. Kamu bankalarında 66 bin 652 kişi görev yapıyor. İl özel idarelerinde 11 bin 320, belediyeler ve bağlı kurumlarında 188 bin 764, belediye iktisadi teşekküllerinde 536 bin 580 kişi çalışıyor.

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