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Kamu işçisine yüzde 8+4 ve 150 lira seyyanen zam

Hükümet ile Türk-İş, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaştı.

13 Ağustos 2019 Salı 11:58
Kamu işçisine yüzde 8+4 ve 150 lira seyyanen zam

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaştı. Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’nda bir araya geldi. Selçuk, müzakere sürecinin son derece demokratik, ortak akıl ve istişare kültürüne uygun yürütüldüğünü belirterek, “Çerçeve Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına, brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Ücret zammı oranlarına gelince; yaptığımız görüşmeler neticesinde kamu işçilerimizin ücretlerine 2019’un ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam ücret zammı yüzde 19’a ulaşmış olacak. 2020 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 3 oranında ve ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler.” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da “Benim söyleyecek bir şeyim yok. Hayırlısı olsun.” dedi.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü?” sorusu üzerine Atalay, “Cumhurbaşkanı ile görüşmesem bu rakamı vermezlerdi, yüzde 8 olmazdı yani. 150 lirayı da yüzde 8’i de onunla konuştuk.” yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:58
  1. Türk-İş
  2. kamu işçisi
  3. 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi
  4. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  5. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
  6. 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü

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