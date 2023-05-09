Kamu işçisine yüzde 45 zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu işçilerine müjdeyi verdi.

Maaşlara yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Erdoğan "En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL oldu" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Ülkemin menfaatlerini ve vicdanımı bir kenara koymadan hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim.

Ücretlere yüzde 45 zam

Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024'te alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz.

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Düşük maaş 15 bin TL

En düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz.

İş primi ödemesi bulunmayanlara müjde

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilere bir müjde daha

Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’'luk ilave yapıyoruz.

Fazla çalışma ücretlerine yüzde 70 zam

Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz.

Asgari ücret, memur ve emekli zammı için temmuzda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Giyim ve Yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum.

700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.