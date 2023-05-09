  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erzurum’da CHP var mı ki, çırpınıyorsunuz!

Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını fiilen durdurdu

ABD Türkiye'deki seçimler öncesi harekete geçti! Gizlice apar topar oraya götürdüler

İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

CHP'nin trol ağı deşifre oldu! 6 ağ üzerinden 40 milyon kişiye algı operasyonu

Bakan Bilgin bombayı patlattı! Tarihin en büyük artışı olacak

Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili büyük provokasyon! Tansiyonu yükselttiler, ortalık karışabilir

Mete Yarar AK Parti İstanbul mitingi hakkında konuştu Bu emperyalizme bir başkaldırıdır

Fetih ve Hamas'tan katil İsrail için çağrı
Ekonomi Kamu işçisine yüzde 45 zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL oldu
Ekonomi

Kamu işçisine yüzde 45 zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-09 12:32:00 - 2023-05-09 12:42:39
Kamu işçisine yüzde 45 zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu işçilerine müjdeyi verdi. Maaşlara yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Erdoğan "En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu işçilerine müjdeyi verdi.

Maaşlara yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Erdoğan "En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL oldu" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Ülkemin menfaatlerini ve vicdanımı bir kenara koymadan hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim.

Ücretlere yüzde 45 zam

Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024'te alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Düşük maaş 15 bin TL

En düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz.

İş primi ödemesi bulunmayanlara müjde

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilere bir müjde daha

Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’'luk ilave yapıyoruz.

Fazla çalışma ücretlerine yüzde 70 zam

Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz.

Asgari ücret, memur ve emekli zammı için temmuzda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Giyim ve Yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum.

700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

Erdoğan Van'da petrol müjdesini duyurdu
Erdoğan Van'da petrol müjdesini duyurdu

Gündem

Erdoğan Van'da petrol müjdesini duyurdu

Asgari ücrete zam kesinleşti! Milyonlarca çalışana büyük müjde
Asgari ücrete zam kesinleşti! Milyonlarca çalışana büyük müjde

Ekonomi

Asgari ücrete zam kesinleşti! Milyonlarca çalışana büyük müjde

MİT, Tekin Okan’ı etkisiz hale getirdi
MİT, Tekin Okan’ı etkisiz hale getirdi

Gündem

MİT, Tekin Okan’ı etkisiz hale getirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cemil

Böylelikle, okulumuzun kapısında bir gün nöbet tutup bir gün dinlenen ve zaten bizden bir iki tık fazla maaş alan güvenlik görevlisi benden ve diğer tüm öğretmenlerden bir kaç bin lira daha fazla maaş alıyor oldu... Tebrikler...

Mükremin

Emekli maaşları 15bin TL oldu maşAllah.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23