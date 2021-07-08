Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçilerine zam ne kadar oldu?

Hükümetin kamu işçilerine zam teklifi belli oldu. Buna göre brüt 3577 TL - 4 bin TL arasında maaş alanlara 60 TL önerildi. Brüt 3577 - 3750 TL arasında maaş alanlara ise 100 TL önerildi.

Öte yadan kamuda çalışan tüm işçileri ilgilendiren ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu işçilerine ilave tediyenin ilk yarısı 16/07/2021 tarihinde, ikinci yarısı ise 17/12/2021 tarihinde ödenecek.