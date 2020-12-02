Kamu işçilerine tediye ne zaman ödenecek? Tediye ne demek?
Kamuda çalışan işçilere verilen tediye ödemeleri ne zaman yatırılacağı belirlendi. 4'üncü tediye ne zaman yatacak? Peki, Tediye ne demek? Tediye ne zaman ödenecek? İşte tediye ödemeleri hakkında detaylar…
Kamuda çalışan işçilere verilen tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? 4'üncü tediye ne zaman ödenecek?
Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte veriliyor.
Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde ikinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde ödemesi gerçekleştirildi.
Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3’üncüsü ise 27 Temmuz'da yatırıldı.
Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde yapılacak.
Tediye ne demek?
Tediyenin kelime anlamı “Para vb. bir şey verme, ödeme”dir. İlave tediye ise ek ödeme anlamına gelir.