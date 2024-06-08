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Ekonomi Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Ekonomi

Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-08 07:16:00 -
Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine 2024 yılı ilave ödemelerinin 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde 2 taksit halinde yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 2024 yılında verilecek olan ilave ödemelerin iki taksit halinde yapılacağı açıklandı. İlave ödemenin ilk taksiti 14 Haziran, ikinci taksiti ise 13 Aralık tarihinde yapılacak.

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