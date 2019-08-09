Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi son dakika zam oranları! Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden son dakika zam teklifi geldi. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon memur emeklisi ile 200 bin kamu işçisi, mali ve sosyal haklarının belirleneceği sözleşmeye odaklandı. Hükümet kamu işçileri yönelik yeni zam teklifinde bulundu. Hükümet tarafından kamu işçilerine zam teklifi yapıldı. 2019 ve 2020 zam teklifi belirtildi. Peki kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

Kamu işçisine yapılacak zam ile ilgili son dakika haberi geldi. Hükümet kamu işçilerine yeni zam teklifi yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesinin müzakereleri devam ederken, kamu işçisine yüzde 6+4'lük zam teklif eden hükümet, memur ve memur emeklilerine ise zam teklifi yapıldı. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon memur emeklisi ile 200 bin kamu işçisi, mali ve sosyal haklarının belirleneceği sözleşmeye odaklandı. Kamu görevlileri sendikaları, 2010'daki Anayasa referandumu ile elde edilen toplu sözleşme hakkının gereği olarak, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme için 1 Ağustos'ta hükümetle masaya oturdu.

Toplu iş sözleşmesi ne zaman tamamlanacak?

Pazarlık masasında Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu. Kamu görevlileri öğrenim durumları itibarıyla çıkabilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilsin. İlk toplantının ardından hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesiyle devam eden süreç, yarın ve öbür gün genele yönelik tekliflerin görüşülmesiyle sürecek. 9 Ağustos'ta ikinci, 15 Ağustos'ta üçüncü, 16 Ağustos'ta ise dördüncü toplantı yapılacak. Hükümet zam teklifini 16 Ağustos'taki toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'ne sunacak.