Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika haberleri kıdem tazminatı taşeron işçi hakları

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan 2019 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair tekliflerini geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunduklarını söyledi. Arslan kadroya geçen işçiler ile kapsam dışında bırakılan taşeron işçilerin de çerçeve protokole dahil edilmesini ve artışlardan yararlanmasını istediklerini Hak İş olarak toplu iş sözleşmesinin kısa zamanda, masada uzlaşmayla sonuçlandırılmasını umut ettiklerini dile getirdi. Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 ne zaman yapılacak?

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Hak-İş Konfederasyonun ATO Congresium'da düzenlenen 14. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Mahmut Arslan burada yaptığı konuşmada, Açıklamalarında Hak-İş olarak 2019 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair tekliflerini geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunduklarını söyledi. Kıdem tazminatına ilişkin de açıklama yapan Arslan şu ifadeleri kullandı: "Sendikasız ve güvencesiz, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalışmaya her zaman itiraz ettik ve itiraz etmeye devam ediyoruz. İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni sistem ve modeller geliştirilmesini istiyoruz. Kıdem tazminatının kaldırılması, yok edilmesi, düşürülmesi gibi bir yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatında kazanılmış haklardan geriye gidişe neden olmayacak ve istisnasız bütün çalışanların kıdem tazminatına kavuşacağı güçlü bir model istiyoruz."