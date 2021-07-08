Kamu işçi toplu sözleşme zammı 2021 Taşeron 4D işçi maaşları ne kadar oldu?

Kamu işçi toplu sözleşme zammı son dakika haberi: Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. binlerce kamu işçisinin belediği toplu iş sözleşmesi zam teklifi geldi.

Kamu işçilerine zam ne kadar oldu?

Kamu işçileri için zam teklifi belli oldu. Hükümet, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sundu. Kamu işçilerine yapılan zam teklifi brüt 3577- 3750 TL arasında maaş alanlara 100 TL seyyanen zam, brüt 3750 - 4000 TL arasında maaş alanlara ise 60 TL önerildi. İlk 6 ay yüzde 9 ikinci ay yüzde 5 + enflasyon yüzde 5'i geçerse aşan kısmın tamamı uygulanacak. Türk-İş, zam teklifiyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Hükümetin sunduğu rakam beklentimizin çok altında görünüyor" düşüncesini dile getirdi. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep etmişti.

Kamu işçisine zam ne kadar?

Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti. İşçi tarafını taleplerinin ekonomik boyutunu yaklaşık bir aydır değerlendiren TÜHİS, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranını beklemeye başladı. Değerlendirmesinde, 2021'in ilk 6 aylık enflasyon oranını da dikkate almak isteyen işveren kesimi, bu doğrultuda hazırlayacağı zam teklifini işçi tarafına sunacak. TÜHİS'in teklifini sunmasının ardından hareketlenecek zam pazarlığının temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.