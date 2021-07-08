Kamu işçi seyyanen zam ne kadar? Seyyanen zam kimlere var? Ne kadar maaş alanlara seyyanen zam var?

Hükümet ile sendika temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi pazarlığı devam ediyor. Daha önce 200 bin kamu işçisi adına yürütülen görüşmeler bu sefer 700 bin kamu işçisi adına yürütülüyor. Kamu ile toplu sözleşme sürecini Türk İş ve Hak İş Konfederasyonları yürütüyor. Hükümet 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sundu.

Kamu işçi toplu sözleşme zammı ne kadar?

Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

Kamu işçisine her altı ayda bir zam mı var?

Teklife göre, maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında ilk 6 ay için yüzde 9 zam önerisi de yer aldı.

Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl sendikalar birlikte hareket etme kararı almıştı. bu doğrultuda ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

Seyyanen zam ne demek?

Seyyanen zam ise kelimenin anlamı itibari ile "eşit zam" olarak kullanılır. Yani bir grup çalışana yapılacak olan maaş artışının eşit olarak yapılmasıdır. Burada maaş zammı, yüzdelik dilimlere göre değil eşit miktarda yapılır.Yüzdelik olarak yapılan zamlar kişinin aldığı maaşa göre farklılık gösterirken, seyyanen zamlar herkes için eşit miktarda alınan zamdır.