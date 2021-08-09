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Ekonomi Kamu işçi maaşları ne kadar? 2021 kamu işçi toplu sözleşme zammı?
Ekonomi

Kamu işçi maaşları ne kadar? 2021 kamu işçi toplu sözleşme zammı?

Kamu işçi maaşları ne kadar oldu? Yaklaşık 700 binden fazla işçi maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Peki, kamuda çalışan işçilerin maaş zammı belli oldu mu? Kamu işçi toplu sözleşme son durum

Yeniakit Publisher
2021-08-09 16:55:00 -
Kamu işçi maaşları ne kadar? 2021 kamu işçi toplu sözleşme zammı?

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili gelişmeleri merak eden binlerce çalışan, maaşlarına ne kadarlık bir zammın yansıyacağını araştırıyor. Peki, işçi maaşları ne kadar olacak?

Kamu işçi maaşları ne kadar? 2021 kamu işçi toplu sözleşme zammı?

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreçte sona yaklaşıldı.

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık verdi.

İşçi konfederasyonlarının hükümetin teklifini düşük bulup yeni teklif beklentisi üzerine, taraflar arasında geçen hafta tekrar temas kuruldu. Bu doğrultuda, ilerleyen günlerde görüşmelerin yoğunlaşması ve sözleşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

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Ekonomi

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