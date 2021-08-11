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Ekonomi Kamu işçi maaş zamları ne kadar? İşçi zamları belli oldu mu?
Ekonomi

Kamu işçi maaş zamları ne kadar? İşçi zamları belli oldu mu?

Kamu işçi zam oranı güncel | Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Kamuda çalışanlar maaşlarına yansıyacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, kamu işçi maaşı zam oranı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 12:44:00 -
Kamu işçi maaş zamları ne kadar? İşçi zamları belli oldu mu?

Kamuda çalışan 700 bini aşkın işçinin merakla beklediği toplu iş görüşmelerinde sona gelindi. Peki, kamu işçi maaş zammı ne kadar?

Kamu işçi maaş zamları ne kadar? İşçi zamları belli oldu mu?

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

Toplu iş sözleşmeleri tamamlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'e gidecek ve saat 14.30'da açıklama yapacak.

Ayrıntılar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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