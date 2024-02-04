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Yerel Kamu görevlisine hakarete ilginç ceza
Yerel

Kamu görevlisine hakarete ilginç ceza

Yeniakit Publisher
2024-02-04 08:08:00 - 2024-02-04 08:32:04
Kamu görevlisine hakarete ilginç ceza

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda ilginç bir olay yaşandı. Oğlu “uyuşturucu ticareti yapma” suçundan yargılanan baba izleyici olarak duruşmadaydı. Ancak oğlu ceza alınca izleyici olan adam mahkeme heyetine hakaretler yağdırıp şüpheli oldu. Başsavcılık, kamu görevlisine hakaret eden şüphelinin “kamu görevlilerine hakaret” suçu konulu makale okuyup on sayfalık özet yazması şeklinde adli kontrol talep etti. Hakimlik ise Başsavcılığın talebini kabul ederek ilginç bir adli kontrol şartına imza attı.

İlginç olayın adresi İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklu yargılanan bir sanık dava kapsamında ceza aldı. Sanığın izleyici olarak duruşma salonunda bulunan babası Turhan T. (51) duruşma sonunda oğlunun ceza alıp tutukluluk halinin devam etmesine yönelik karar verilmesi üzerine sinirlendi. Sinir dozu öylesine arttı ki mahkeme heyetine hitaben "utanmazlar, rüşvetçiler" diyerek hakaretler yağdırdı.

BAŞSAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN ADLİ KONTROL TALEBİ

Mahkeme heyeti olayla ilgili tutanak tutarken polis memurları da Turhan T.'yi gözaltına aldı. Öfkeli baba hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık Turhan T'yi adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Tıpkı kendisinin yaptığı gibi "kamu görevlilerine hakaret" suçu konulu makale okumasını, bir ay içinde bu konu hakkında kendi el yazısı ile on sayfalık bir özet hazırlayıp sunması şeklinde adli kontrolle serbest kalmasını talep etti.

KAMU GÖREVLİLERİNE HAKARET MAKALESİ OKUYUP ÖZETİNİ YAZACAK

Hakimlik, Başsavcılığın talebini kabul etti. Kamu görevlilerine hakaret eden adamın, kamu görevlilerine hakaret suçu konulu makale okuyup bir aylık süre içinde on sayfalık özetini hakimliğe sunması noktasında adli kontrol hükümü uyguladı. Şüphelinin ayrıca üç ay süreyle haftada bir gün karakola imza atmasına karar verildi.

 

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