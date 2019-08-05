Kamu çalışanları maşlarını ne zaman alacak? İşte memur maaşlarının alınacağı gün...

Kurban bayramı hazırlıkları son hız sürerken bayrama kıs bir süre kala vatandaşlar "Kamu çalışanları maşlarını ne zaman alacak?" sorusunun yanıtını merak ediyorlardı. Kamu çalışanları bayramdan önce maaş alıp almayacağının yanıtını bekliyordu. Beklenen müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan konuya yönelik yaptığı açıklamasında: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak" dedi. İşte ayrıntılar...

Memurlar maaşlarını hangi gün alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi kamu çalışanlarına müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

Bayram ziyaretinde bulunacakları uyardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nda yola çıkacaklar önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, “Sizi bekleyenlere kötü haber ulaştırmayın. Yolların kurallarına uyalım ki bayramlarımızı acıya döndürmeyelim. Bunu özellikle sizlerden rica ediyorum.” diye konuştu.