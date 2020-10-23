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Aktüel Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldıran Ermenistan'a tepki:
Aktüel

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldıran Ermenistan'a tepki:

"Gecenin ilerleyen saatlerinde sivillerin üzerine bomba yağdırmak cinayettir. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, çok sayıda insan öldü. İşte bu insan hakları ihlallerini tespit edeceğiz. Bu tespitlerimizi rapora dönüştüreceğiz" - "Bunu dünyaya duyurup bu yanlışlığı, bu cinayeti, bu katliamı yapanlardan hesap sorulmasını hem talep edeceğiz hem de takip edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:01:51 -
Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldıran Ermenistan'a tepki:

BAKÜ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine füze atarak sivil ve masum insanları katlettiğini söyleyerek, "Bunu dünyaya duyurup bu yanlışlığı, bu cinayeti, bu katliamı yapanlardan hesap sorulmasını hem talep edeceğiz hem de takip edeceğiz." dedi.

Ermenistan'ın saldırılarına hedef olan sivil yerleşim birimlerini incelemek için Azerbaycan'da bulunan Malkoç, temaslarını basın mensuplarına değerlendirdi.

Malkoç, Azerbaycan'da aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) dönem başkanı sıfatıyla da bulunduğunu hatırlatarak, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu meşru hak olarak gördüklerini kaydetti.

Kimsenin savaş istemediğini, olursa da savaş meydanlarında kalması gerektiğini ifade eden Malkoç, "Roketleri Ermenistan'dan ateşleyerek Azerbaycan'ın muhtelif şehirlerinde bulunan halka yağdırdılar. Gence'de bunu çok açık olarak müşahade ettik. Gecenin ilerleyen saatlerinde sivillerin üzerine bomba yağdırmak cinayettir. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, çok sayıda insan öldü. İşte bu insan hakları ihlallerini tespit edeceğiz. Bu tespitlerimizi rapora dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

Malkoç, hazırlayacakları raporu Türkiye ve dünyadaki tüm insan hakları savunucularına göndereceklerini belirterek, "İnsanların kilometrelerce öteden roket atılarak ölmesine seyirci kalmak vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edeceği husus değildir. Ombudsmanlar olarak bunu dünyaya duyurup bu yanlışlığı, bu cinayeti, bu katliamı yapanlardan hesap sorulmasını hem talep edeceğiz hem de takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Malkoç, Ermenistan'ın balistik füze ile vurduğu Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence'deki enkaz bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

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