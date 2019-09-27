Kamu bankalarından otomotivcilere kredili can suyu! Sıfır araçlar için satış hamlesi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için uyguladığı vade farkı oranlarını düşürdü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı. Böylece firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan vade farkı oranları düşürüldü.

Kampanya yılsonuna kadar

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık yüzde 0,49-0,69 vade farkı uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 vade farkı ile kullanılabilecek. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor. Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlar arasında Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlar arasında Isuzu ve Temsa da yer alıyor. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.

Kararın, pazarı 450 bin seviyesine taşıması bekleniyor

l Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: Ülkemize ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen çok önemli bir destektir. Merkez Bankası’nın faiz indirim adımını takiben açıklanan bu paket, iç pazarı canlandıracak ve finansmana erişim kolaylığı sağlayacaktır. 1 Ekim 2019’da başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek bu kampanya, tüketiciye ödeme kolaylığı sunması açısından da çok büyük önem arz ediyor. Bu gelişmenin 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek.

l Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Otomotiv sektörünü son çeyrekte hareketlendirecek ve satışlara olumlu yansıyacaktır. Hatta bayilerimizden aldığımız bilgilere göre bu kampanyanın olumlu etkilerini şimdiden görmeye başladık. Markalar farklı modellerine göre farklı oranlarda bu kampanyaya dahil olacaktır. Toyota olarak farklı modellerimiz için yaptığımız çok cazip kampanyalar ile biz de bu kampanyada yer alacağız. Bu konuda geniş kapsamlı ve müşterilerimizin yararına olacak şekilde hazırlanıyoruz. Hatta diğer markalar bu kampanyaya ekim ayında başlarken, Toyota olarak “0” finansman oranını biz şimdiden devreye aldık.

l OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: Öncelikle devlet bankalarımız öncülüğünde başlayan düşük faizli taşıt kredisi kampanyalarını özel bankalarımızın da tüm markalarımız ile beraber takip edeceğini düşünüyoruz. Özellikle yılın son 3 ayına girdiğimiz bu dönemde gerçekleşen bu çok değerli kampanyanın tüketicilerimiz için çok büyük avantajlar taşıdığını düşünüyoruz.