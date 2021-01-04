  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kamu bankalarından ortak ATM kararı
Ekonomi

Kamu bankalarından ortak ATM kararı

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:05:00 -
Kamu bankalarından ortak ATM kararı

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım’a ait farklı ATM’ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek. ATM’ler üzerinde ortak bir tasarım olacak.

Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak. Bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM’lerden yerleştirilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi
Dünya

Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi

Fransa ile birlikte Avrupa’daki İslam düşmanlığının başını çeken Avusturya, cuma gününden itibaren imamları kayıt altına almaya ve fişlemeye..
Enflasyon ne kadar oldu? Son dakika TÜİK aralık enflasyon oranı ile ocakta emekliye ne kadar zam var?
Ekonomi

Enflasyon ne kadar oldu? Son dakika TÜİK aralık enflasyon oranı ile ocakta emekliye ne kadar zam var?

Memur ve emeklilerinin dört gözle beklediği aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, Aralık 2020 dönemine ve yıllık enflasy..
Türkiye'den dev askeri hamle! O ülke ile anlaşma imzalandı
Ekonomi

Türkiye'den dev askeri hamle! O ülke ile anlaşma imzalandı

Türk savunma sanayi şirketi FNSS ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Ağustos 2020'de resmi olarak yürürlüğe giren sözleşm..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay