  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kamu bankalarından faiz indirimi!
Ekonomi

Kamu bankalarından faiz indirimi!

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından Kamu bankaları da kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:04:00 - 2021-11-19 10:19:09
Kamu bankalarından faiz indirimi!

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Kararın arkasından kamu bankaları da harekete geçti.

Kamu bankaları faizi indirdi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Gelen son dakika bilgisine göre bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

Özel bankalar bekleniyor

Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalara çevrildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor
Gündem

İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor

İsmailağa Camii sosyal medya hesabından faiz ile ilgili paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, faiz yüzünden pahalılığın arttığı belirtildi. ..
Erdoğan konuştu, Avrupa tutuştu! Bakın ne yaptılar
Gündem

Erdoğan konuştu, Avrupa tutuştu! Bakın ne yaptılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye, Avrupa’nın mülteci ambarı değil" sözleri sonrası iyice tutuşan Avrupa, kesenin ağzını açtı. Avrupa..
Merkez Bankası'nın kararı sonrası faizci ekonomistler birer birer kafayı çıkardı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası faizci ekonomistler birer birer kafayı çıkardı

Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmesi faizci ekonomistleri rahatsız etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay