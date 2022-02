Kamu bankaları reel sektörün yanında

YAKUP SARIÇİÇEK

Çakar, toplantıda yaptığı konuşmada, son 2-3 yılın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı. Dünyada ticaret hacminin her yerde daraldığına dikkati çeken Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: “G-20 ülkeleri içinde Çin yüzde 3,2 büyüme kaydetti. Bizim ülkemiz yüzde 1,8 oranında büyüdü pandemi döneminde. 2021 yılına gelince baskılanmış dış taleple birlikte, ihracatın artmasıyla bizim ülkemizde büyüme farklı noktalara geldi. 2021’in üçüncü çeyreğinde yüzde 21,4 büyüdük. Toplamda bu sene (2021 yılı) yüzde 10 civarında, henüz tam açıklanmadı ama büyüme olacak.” Çakar, “Bankacılık sektörü olarak öz kaynak yapısı, bilançomuzun sektörel dağılımı, yurt dışı borçlanma kabiliyetimiz, sektörün yönetim kadrosu gerçekten çok tecrübeli ve dijital altyapısı ile 2022 yılında da üreten, yatırım yapan, ihracat yapan, istihdam sağlayan tüm reel sektör ve tüm ortaklarımızla olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yeşil mutabakat, yeşil finansman konusu çok önemli “ diye konuştu.

“Amacımız birlikte büyümek”

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de banka olarak her zaman reel sektörle finans dünyası arasındaki yakın iş birliğini önemsediklerini belirtti. Bunun, özellikle ülke ekonomisinin gidişini ve toplumsal refahın artırılması açısından hassasiyetle yürütülmesi gereken bir süreç olduğuna yürekten inandıklarını bildiren Üstünsalih, şöyle devam etti: “Vakıfbank olarak kurulduğumuz günden bu yana ana hedefimiz her zaman ülke ekonomimize toplumsal kalkınmaya değer katmak oldu. Amacımız birlikte büyümek, haliyle ülke ekonomimize kalkınmaya ve gelişime katkıda bulunmak. Bu yüzden imalatı ve istihdamı desteklemek ana hedefimiz. Sizlerin bu yolda atacağınız her adımda Vakıfbank her zaman yanınızda olacak.”

“Bursa'ya 10 milyarlık kaynak ayırdık"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Bursa’da 37 şube ve 500 çalışanla hizmet verdiklerini ifade etti. Bursa’da 19 milyarlık mevduat topladıklarını aktaran Arslan, “Sadece geçen sene Halk Bankası olarak Bursa’ya 6 milyar 840 milyonluk bir kredi kullandırmış, destek vermişiz. Önümüzdeki yıl için tam 10 milyar lira kaynak ayırdık Bursa’ya. Bunu da uygun maliyetlerle kullandıracağız” diye konuştu.