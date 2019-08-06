Kamu alımları 2019 son dakika

Kamu personel alımları merak edilmekte. KPSS sınavına giren binlerce aday 2019 kamu alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmakta. Devlet Personel Başkanlığı üzerinden kamu alım ilanları yapılmakta. Kamuda iş başvurusu yapacaklar Milli Eğitim Bakanlığı alımları, Sağlık Bakanlığı personel başvuruları, Adalet Bakanlığı CTE alım başvuruları, İçişleri Bakanlığı alımları, polis alımları, Diyanet alımları, THY personel alımları, Üniversite öğretim üyesi alım ilanları sıklıkla araştırılan personel alımlarının başında gelmekte.

Kamuda ihtiyaç duyulan alanlara on binlerce personel alınacak. Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayınlan ilanlara göre; öğretmen, sözleşmeli er, askeri personel başta olmak üzere çeşitli kademelerde 40 bine yakın personel alımı bu yıl yapılacak.

Personel sayısı ve başvuru süreci belli oldu

Devlet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile bazı kurum ve kuruluşlara alınacak personele ilişkin ilanlarını yayınladı. Buna göre kamuya alınacak personel sayısı ve başvuru süreçleri de belli oldu. İşte detaylar...

13 bin sözleşmeli er alınacak

MSB'ye, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. Sözleşmeli erliğe 25 yaşını bitirmemiş adaylar başvuru yapabilecek. Adaylar, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvuru yapabilecek. Adaylarla ilgili aranan diğer niteliklere dair detaylar Devlet Personel Başkanlığının sitesinde yer alıyor.

3 bin 375 jandarma alınacak

İçişleri Bakanlığı da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 jandarma alımı yapacak. Ön başvurular, "vatandas.jandarma.gov.tr" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapıldı.

MEB 20 bin öğretmen alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu yıl ilk etapta 20 bin öğretmen alacak. Ön başvurular 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapıldı. Sözlü sınavlar ise, 12-30 Haziran'da düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde alımları önümüzdeki aylarda yapılması beklenmekte.

Bir çok kurum personel arıyor

Kamuya MSB, İçişleri, MEB dışında da personel alımı yapılacak. Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde (www.dpb.gov.tr) birçok üniversite, belediyeler ile Türkiye Elektrik Dağıtım, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının personel alım ilanları yayınlanıyor. İlanlarda adaylar için aranan şartlar ve başvuru süreleri de yer alıyor.

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