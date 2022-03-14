Kampüsler de başıboş köpeklerin işgali altında! KYK yurdu önünde öğrenciye saldırı

yeniakit.com.tr

Batı tarafından fonlanan sözde hayvan derneklerinin sokaklarda besleyerek popülasyonunu artırdığı başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak bir saldırı haberi de 'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarına rağmen belediyeler tarafından toplanmayan başıboş sokak köpeklerinin üniversite kampüslerini de işgal ettiği belirlendi.

Kampüsteki yurdun önünde köpeklerin saldırısına uğradı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kampüsü'nde KYK yurdu önünde bir kız öğrencisinin, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı öğrenildi.

Öğrencinin ismi açıklanmazken sağlık durumuyla ilgili ise henüz bir paylaşım yapılmadı.

Ailelerin emanetlerine böyle mi sahip çıkıyorsunuz? Öğrencilerin korkulu rüyası oldular

Dumlupınar Üniversitesi'nin başıboş köpeklerin işgali altında olduğu öğrenildi. Öğrencilerin paylaştığı görüntülerde köpeklerin sürü halinde gezdiği ve tehlike saçtığı görüldü.

Ailelerin güvenerek teslim ettiği üniversitelerde ve KYK yurtları yakınlarda, öğrencileri başıboş köpek sorunuyla başbaşa kalması tepkileri de beraberinde getiriyor.