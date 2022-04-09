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Gündem Kampüs mü köpek çiftliği mi? Saldırıya uğrayan öğrencilerden yardım çağrısı!
Gündem

Kampüs mü köpek çiftliği mi? Saldırıya uğrayan öğrencilerden yardım çağrısı!

Kocaeli Üniversitesi'nin KYK yurdundaki başıboş köpek sorunu velileri çileden çıkarttı. Köpeklerin öğrencilere saldırdığı gibi birbirleri ile de kavga ettiği gözlenirken, öğrenciler yurtlarına güven içinde girememekten şikayet ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 22:08:00 - 2022-04-09 22:34:43

 Yeniakit.com.tr 

Sözde hayvanseverlerin diretmesi ile başıboş köpek sorunu akl-ı selimle çözülemezken, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile velileri de isyan etti.

Yurt girişinde onlarca başıboş köpek!

Aylardır sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, barıdıkları KYK yurduna güven içinde girememekten şikayet ediyor.

Yurt binalarına girişlerin önünde onlarca başıboş köpek dolaşırken, köpeklerin saldırgan olduğu belirtiliyor. Üniversitede öğretim gören öğrencilerden bazıları köpek saldırısı sebebi ile yaralanırken, yetkililerden soruna ilişkin yardım bekleniyor.

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