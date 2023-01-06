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Ekonomi “Kampüs Kimya” 2022’de 3 milyon TL ciro yaptı
Ekonomi

“Kampüs Kimya” 2022’de 3 milyon TL ciro yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümünce kurulan “Kampüs Kimya”da üretilen ürünlerinin satışından 2022 yılında 3 milyon lira ciroya ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 10:26:00 -
"Kampüs Kimya" 2022’de 3 milyon TL ciro yaptı

OMÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Özen, fakülte bünyesinde “Kampüs Kimya” adıyla kurdukları üretim tesisinde evsel ve endüstriyel temizlik ürünleri ürettiklerini söyledi. “Tıp fakültesi, diş hastanesi, hayvan hastanesi, idari ve diğer birimlerde tüm ihtiyaçları karşılayabileceğimiz 25 farklı ürün oluşturabiliyoruz. Bunları ihtiyaca göre hızlı şekilde karşılayabiliyoruz” diyen Özen, 2022 yılında 3 milyon lira ciroya ulaştıklarını dile getirerek, “2023 için ciromuzu 4 milyon liraya çıkarma hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.

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