Kampta sırra kadem basan Elif'ten 5 gündür iz yok

27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göletinde Elif Kumal'ın, erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarında bulunan bir arkadaşları ile birlikte kamp yaptığı sırada ikili arasında tartışma çıktığı ileri sürüldü. Tartışmanın ardından Kumal'ın, otomobili ile gece geç saatte kamp alanından ayrıldığı iddia edildi. Sabah saat 11.00 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Enis G., kız arkadaşına ulaşamadığını söyledi. Yapılan incelemelerde Elif Kumal'ın aracının ne Bandırma ne de Erdek yönüne giriş yaptığına dair bir görüntüye ulaşılamadı.

Gözaltına alınan Enis G., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken yüzünde tırnak izleri olduğu ortaya çıktı. Kamp alanında bulunan üçüncü kişinin de ifadesinde çiftin tartıştığını, Enis G.'nin Elif Kumal'ı darbettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Cep telefonundan kaybolduğu günden bu yana herhangi bir sinyal alınamayan Elif Kumal'ın Bandırma'da bir tavuk fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

EV, DEPO VE ARAÇLAR BASILDI

Arama kurtarma çalışmalarının 2. gününde Enis G. ve yanındaki arkadaşının evlerinde ve araçlarında arama yapılırken, elektronik cihazlara el konuldu. Ayrıca Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde Enis G.'ye ait olduğu ileri sürülen bir depoda da arama gerçekleştirildi. Ele geçirilen elektronik cihazların inceleme için ilgili birimlere gönderildiği bildirildi.

Kumal'ın kamp alanında çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da ortaya çıktı. Görüntülerde Elif'in kamp ateşini görüntülediği, erkek arkadaşı Enis G.'nin hesabından yapılan paylaşımda ise kamp ateşi, alkol şişeleri, kadeh ve bıçak ile et parçalarının yer aldığı görüldü.

Kayıp Elif Kumal'ı bulmak için başlatılan çalışmalar 5. günde de aralıksız devam ediyor.