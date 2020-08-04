Kampanya ile konutta satış coşkusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘tarihin en cazip konut kampanyası’ şeklinde müjdelediği ve kamu bankalarının uygulamaya koyduğu finansal destek paketiyle hareketlenen gayrimenkul sektöründe satış grafiği temmuz ayında da yukarı yönlü devam ediyor. Sektöre güven aşılayan Emlak Konut GYO’nun öncülüğünde 26 projeyle başlatılan kampanyaya her gün yeni bir markalı proje katıldı ve 100’e yakın projeden alım yapanlar kazançlı çıktı.

Son 2 ayda hareketlendi

Konut kredilerinde uzun vade ve enflasyonun altında vade farkı seçeneğini bir fırsat olarak gören tüketicilerin son 60 günde piyasaya yansıyan köpük fiyatlandırmalara rağmen öncelikleri bütçelerine göre tercihte bulunmak oldu. Sektör temsilcilerine de moral bulduğu yedi haftalık süre içerisinde özellikle Emlak Konut GYO’nun çözüm ortağı olan yüklenici firmalar, stoklarının büyük bir kısmını eritmeyi başardı. Bazıları ise yeni projelerini devreye alarak süreci avantaja dönüştürdü. Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 olmuştu. Haftaya açıklanacak olan temmuz satışlarıyla bu sayının 450 bini aşarak 500 bine dayanması bekleniyor.

İkinci el de hareketli

Emlak Konut GYO güvenceli markalı konut projelerine teveccüh olurken, ikinci elde makul fiyattan satış yapan mülk sahipleri günlerce devam eden tapu işlemlerinin ardından anahtarlarını yeni ev sahiplerine teslim etti. Tabloyu değerlendiren uzmanlar, ‘’Türkiye’de konut alımı için çok uygun bir iklim oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu durum alt sektörlerde de ciddi bir hareketliliğe neden oldu. İlginin devam etmesi durumunda, konut satışlarının da yılı tarihi rekora yakın seviyelerden kapatabilir’’ değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan yaz ortasına rağmen pandemiden dolayı taşınma işlerini erteleyen kiracıların, yeni evler bulup işlemlerini yapma telaşında oldukları gözlendi. Son dönemlerde kiraya sunulan evlerde depozito haricinde üç kira bedeli talep etme alışkanlığının öne çıktığı görüldü.

Emlak Konut GYO gaza bastı

Kampanyaya 10 bin konutluk portföyü ile katılan Emlak Konut GYO, bu defa da tüketicinin gözde tercih adresi oldu. Kampanyaya dahil olan birçok projede daire biterken, bir kısmındaki stoklarda da sona yaklaşıldı. “Hayallerini Erteleme Türkiye” sloganıyla başlattığı kampanyada inşaattan ev satın almak isteyenlerin tercihi olan Bizim Mahalle’de ise inşaat çalışmaları hız kazandı. Bizim Mahalle 1. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, 8 Ağustos 2020 tarihinde, İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi ise 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

İFM için yeni adım

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile gerçekleştirilecek olan ihaleler sonrasında kazanan belli olacak. Emlak Konut GYO, bu konuyla ilgili KAP’a açıklama yaptı. Öte yandan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından ihale edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında Siyahkalem İnşaat ile 207 milyon 500 bin liralık sözleşme imzalandı. Bittiğinde dünyada örnek gösterilecek İFM’de bitirildiğinde aynı anda 50 bin kişinin çalışacağı önemli bir finans merkezi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3,5 milyon metrekare inşaat alanına sahip İstanbul Finans Merkezi’nin 2021 Aralık ayına yetiştirilmesinin planlandığını açıklamıştı. 300 bin metrekare alanda inşa edilen İFM’de inşaat ilerleme seviyesi ise yüzde 35 seviyesinde.