Kamp ve karavancılar Türkiye’de buluştu

İSTANBUL (AA) - Camp&Caravan İstanbul Fuarı'nda, çekme karavanların fiyatları 30 bin ila 180 bin lira arasında değişirken, motokaravanların fiyatları 180 binden başlayıp 950 bin liraya kadar çıkıyor.

CNR Holding açıklamasına göre, Türkiye’de ilk kez kamp ve karavan tutkunlarını bir araya getiren Camp&Caravan Istanbul Fuarı, 3 Mart'a kadar CNR EXPO Yeşilköy’de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde düzenlenen fuarda, aydınlatma yaşam ünitelerinden, güneş enerjisi panellerine, uydu sistemlerinden ısıtma soğutma gereçlerine kadar kamp ve karavanın her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler sergileniyor.

Fuarda çekme karavan ve motokaravan da büyük ilgi görüyor. Çekme karavanların fiyatları 30 bin lira ila 180 bin lira arasında değişirken, motokaravanların fiyatları 180 binden başlayıp 950 bin liraya kadar çıkıyor.

Özellikle uzun yolda seyahat edecekler için lüks ve konforu bir arada sunan VIP karavanlar da fuarda sergileniyor. VIP karavan fuarda Türkiye başta olmak üzere Moldova, Arap ülkeleri ve Yunanistan’dan yoğun bir ilgi görüyor.

Fuarda Volkswagen T4'ün açılır tavanlı, üzerine 2,10 metre yatak monte edilmesiyle dizayn edilmiş karavanlar da sergileniyor.

- "İnsanlar artık yazlıklarına kapanmaktan, aynı yerde tatil yapmaktan sıkıldı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız, Türkiye’de karavan kültürünün son 5-6 yıldır geliştiğini belirterek, insanların artık yazlıklarına kapanmaktan, her yıl aynı yerde tatil yapmaktan sıkıldıklarını vurguladı.

Son yıllarda karavana ilginin ciddi anlamda arttığına dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Normalde biz kamp ve karavancıların buluşma noktası sosyal medyaydı. Bu fuarla birlikte kamp ve karavana gönül veren bütün tutkunlar Türkiye’de ilk kez fiziki bir ortamda buluşmuş olduk. Bu anlamda fuar bizim için büyük önem taşıyor. Fuar ilk kez düzenlendiği için biraz tereddütlüydük ancak burada insanlarımızın ne kadar doğaya aç olduğunu gördük.7'den 70'e herkes geldi fuarı ziyaret etti. Kamp ve karavan tutkunlarının yanı sıra CNR Avrasya Boat Show’u ziyaret eden hemen hemen herkes bu fuara da uğradı. Fuarda insanlara yetişmekte zorlandık. İnsanların içlerinde bir yerde gizli olan kamp ve karavan aşkını burada ortaya çıkardık. Bu fuar dernek olarak misyonumuz olan kamp ve karavancılığı geliştirme hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak."