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Dünya Kamerun’da Boko Haram saldırısı! Siviller hayatını kaybetti
Dünya

Kamerun’da Boko Haram saldırısı! Siviller hayatını kaybetti

Kamerun’un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 16:30:00 -
Kamerun’da Boko Haram saldırısı! Siviller hayatını kaybetti

Kamerun’un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesinin Darak şehrine bağlı Bideine köyüne Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Yaklaşık 30 evi ateşe veren teröristler, 6 sivili de öldürdü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine sebep oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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