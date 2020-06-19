  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kamerun'da 5 yıldır çocuk felci görülmüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:46:29 -
Kamerun'da 5 yıldır çocuk felci görülmüyor

DAKAR (AA) - Kamerun'da en az 5 yıldır çocuk felci görülmediği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kamerun ofisinden yapılan açıklamada, ülkede en az 5 yıldır çocuk felci virüsü görülmediği kaydedildi.

Kamerun'un hastalık izleme sisteminin başarısını gösterdiği belirtilen açıklamada, "Kamerun, poliovirüsün dolaşımından arınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kamerun'un başarısını sürdürmesi için ulaşılması zor ve tehlikeli bölgelerde de gözlem ve aşılamayı sürdürmesi gerektiği belirtildi.

DSÖ gözetimindeki bağımsız Afrika Bölgesel Sertifika Komisyonunca (CRCA) Kamerun ve Nijerya'ya "çocuk felcinden muaf" sertifikaları verildi.

Afrika'da Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan, halen çocuk felci görülen ülkeler arasında sayılıyor.

Aşı ile önlenebilen çocuk felci, sinir sistemini kısa süre içinde geri dönülemez şekilde felç edebilen, genellikle çocukları etkileyen bir virüsten kaynaklanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı