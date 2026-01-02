Kamerasız, mikrofonsuz ev takibi: Wi-Fi sinyalleriyle hareket algılayan yeni sistem gizliliği baştan yazıyor

Ev içi hareket algılama çözümleri bugüne kadar ağırlıklı olarak kamera, mikrofon ya da kızılötesi sensörlere dayanıyordu. Yeni açık kaynaklı ESPectre projesi ise bu yaklaşımı kökten değiştirerek, yalnızca Wi-Fi sinyallerini kullanan bir algılama sistemi sunuyor. Sistem, ortamda hareket olduğunda Wi-Fi dalgalarında meydana gelen değişimleri analiz ediyor; görüntü, ses ya da kişisel veri üretmeden “hareket var/yok” sonucuna ulaşıyor.

Yaklaşık 300–400 TL maliyetli bir ESP32 kart ve mevcut bir Wi-Fi yönlendirici ile kurulabilen yapı, kısa sürede devreye alınabiliyor. ESPHome üzerinden yapılandırılan sensör, Home Assistant tarafından otomatik olarak tanınıyor ve akıllı ev senaryolarına doğrudan entegre oluyor. Kamera ve mikrofon içermemesi sayesinde ESPectre; ev güvenliği, akıllı aydınlatma, enerji tasarrufu ve otomasyon gibi alanlarda gizlilik odaklı bir alternatif sunuyor.

Sistemin teknik temelinde, Wi-Fi ağlarında yer alan Kanal Durum Bilgisi (CSI) bulunuyor. Bir kişi odada hareket ettiğinde yönlendirici ile ESP32 arasındaki sinyaller bozuluyor; ESP32 bu bozulmayı gerçek zamanlı ölçerek matematiksel yöntemlerle analiz ediyor. Projede makine öğrenimi kullanılmıyor. Hareket tespiti için MVS (Moving Variance Segmentation), sinyal alt taşıyıcılarının seçimi için ise NBVI (Normalized Baseline Variability Index) yöntemleri uygulanıyor. Bu sayede ek eğitim süreci gerekmiyor ve sistem ilk çalıştırmada aktif hale geliyor.

Kurulum için 2.4 GHz destekli standart bir yönlendirici yeterli. Donanım tarafında ESP32-S3 ve ESP32-C6 modelleri önerilirken, farklı ESP32 varyantları da destekleniyor. Harici anten algılama kararlılığını artırıyor; sensörün yönlendiriciye ideal mesafesi 3–8 metre olarak belirtiliyor. Çok yakın konumlandırma aşırı güçlü sinyale, çok uzak yerleşim ise sinyal kirliliğine yol açabiliyor.

Arayüzde bir hareket algılama sensörü, bir hareket seviyesi göstergesi ve ayarlanabilir eşik değeri bulunuyor. Birden fazla ESP32 kullanılarak farklı odalar ayrı ayrı izlenebiliyor. Sistem, duvarların arkasındaki hareketi algılayabilse de kimlik, görüntü veya ses kaydı oluşturmuyor.

Bu yaklaşım; evde yokken hareket bildirimi alma, gece çocuk odasını izleme, yaşlı bireylerde uzun süreli hareketsizliği tespit etme, odada biri varken ışık ve ısıtmayı otomatik devreye alma gibi pek çok senaryoya kapı aralıyor. GitHub üzerinden GPLv3 lisansı ile yayımlanan ESPectre’nin yol haritasında ise hareket algılamanın ötesine geçerek kişi sayma, aktivite tanıma ve jest algılama gibi gelişmiş özellikler yer alıyor. Bu yenilikler, önce araştırma odaklı Micro-ESPectre platformunda test edilip ardından ana sisteme aktarılacak.