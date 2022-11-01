Kamera yok, fütüristik direksiyon yok, bu otomobil mi ki?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, TOGG'a yönelik lüzumsuz eleştirilere tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Evliyadan keramet istemişler..

O da, denizin üzerinden yürümeye başlamış.

Kılçıklık yapacaklar ya..

“Aaaa. Adama bak.. Yüzme bilmiyor” diyerek, yine maraza çıkarmışlar..

Yüzyılın hayali, yerli arabada gelinen noktaya “Hocası Erbakan’ı engelledik ama talebesi 60 yıl sonra başardı. Erbakan’ın eli niyeti ile Erdoğan’ın elini öpelim” diyeceklerine..

“Fiyatı açıklanmadı” ile maraza çıkarmaya başladılar.

Hani bu adamlara haykırsak, “Bre iş bilmezler.. Bre maraza kafalar.. nifakçılar.. Şunun şurasında seçime 8 ay kalmış. Sizin cumhurbaşkanınızın adı bile belli değil.. Şubat ayında toplanacak taleplerin fiyatından size ne?” diye..

Ne diyebilirler acaba?

“Ne diyebilirler” diye soruyorum ama.

Onların makineli tüfek gibi söyleyeceklerinin hazır olduğunu biliyorum...

İşe biraz gizem de katmak için, “Fiyatı bilinmiyor”u geliştirmişler..

Sanki fiyatı belli de, gizleniyormuş gibi..

“Fiyatı sır” diyerek, önce Birgün gazetesi..

“Emperlalizme karşıyız” diyen, “Tam bağımsız Türkiye” diyen.

Ama yerli otomobil üretilince, “nereden çakalım” diyerek, kara kara düşünen Birgün gazetesi..

Ve ona ilaveten dün de Cumhuriyet gazetesi..

“Fiyatı sır” diye başlık atmışlar..

Destekledikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 günlük ABD gezisinde, 8 saat sır..

“Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?” başlıklı yazıyı, devamı gelmediği için artık “Kazaen yazan” demek zorundayım, Orhan Bursalı dışında tek kelime edemeyenler..

4 ay sonra satılacak arabanın fiyatının sır olduğunu iddia ediyorlar..

Ne diyelim, tek sırrımız o olsun..

Meral Akşener’in sırrı da gizli kalsın..

“Benim önceden belirlenmiş bir programım var, yerime Koray Aydın katılacak” diyen Meral hanım, 29 Ekim sabahı Anıtkabir’de boy göstersin..

Ama öğleden sonra, Gemlik’e gitmesin..

Sosyal medya hesabında, gittiği yeri de açıklamasın..

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