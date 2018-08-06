Kamburluk nedir? Nasıl tedavi edilir?

KAMBURLUK NEDİR?

Omurganın sürekli öne doğru eğilmesiyle ortaya çıkan ortopedik bir rahatsızlıktır. Genellikle ergenlik dönemlerinde başlayan bu duruş bozukluğu en zor ortopedik rahatsızlıklardan biridir.

Herhangi bir ilaç tedavisi bulunmadığından sadece ilerlememesi için bir takım egzersizler ile tedavi edilmeye çalışılır.

Bazen fark edilmeyecek kadar küçük bir eğrilik bazen ise ileri derecede ve rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Sırtta veya boyunda ki boşlukları doldurarak ortaya çıkan kamburluk, sırt ve bel kısmında ki kasların zayıflaması ile oluşur.

Sırt bölgesinde ki normal eğrilik 25- 40 derecedir. Fakat sırtınızda 45-75 arasında bir yamukluk varsa halk arasında kamburluk tıp dilinde “kifoz” oluşmuştur. Sırtta ve boyunda gözle görülür bir şekilde yamukluk ortaya çıkar. Doktorunuz röntgen çekerek derecesini ölçer, uygun tedaviye başlanır.

KAMBURLUK NASIL ANLAŞILIR?

Sırtta ve boyunda belirgin derecede yamukluk ile ortaya çıkan kamburluk kişiye aşırı rahatsızlık verir. Yürürken, otururken, uyurken sürekli sancı ve ağrı hissedilir. Doktor muayenesinde göz ile yapılan muayenede hasta eğildiğinde ortaya çıkan yamukluk gözlenmelidir.

KAMBURLUK NASIL OLUŞUR?

Gününün çoğunu bilgisayar başında geçiren kişilerde meydana gelebilir.

Bazen genetik bazen ise doğuştan nedenlerle oluşabilir.

Kamburluk ergenlik döneminde erkek ve kız çocuklarının duruş bozukluklarından kaynaklanabilir.

KAMBURLUK NASIL DÜZELİR?

Eğer doğuştan olmayan bir nedenden dolayı kamburluk yaşıyorsanız tedavisi mümkündür. Öncelikle uzman bir doktora danışmalısınız.

Doktorunuz size uygun tedavi yöntemlerini ve yönergelerini verecektir. Doktorlar genellikle korse ve egzersiz verirler. Düzenli spor ve egzersiz yaparak kamburluktan kurtulabilirsiniz.

Eğer bel ve sırt kaslarınız güçsüzse ters mekik çekerek kaslarınızı kuvvetlendirebilirsiniz.

İş yerinizde masa başında çalıyorsanız çalıştığınız her zaman dik oturmaya gayret edin.

Kitap okurken veya telefona bakarken boynunuzu ve sırtınızı öne doğru eğmeyin.

Kamburluğu düzeltmek için en etkili 3 egzersiz