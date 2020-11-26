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Aktüel Kamboçya'da yaklaşık 130 muhalif vatana ihanetten yargılanıyor
Aktüel

Kamboçya'da yaklaşık 130 muhalif vatana ihanetten yargılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:51:16 -
Kamboçya'da yaklaşık 130 muhalif vatana ihanetten yargılanıyor

ANKARA (AA) - Kamboçya’da 130’a yakın muhalifin "vatana ihanet" ve ağır suçlardan yargılandığı davanın duruşması başladı.

Ülkede birçoğu 2017’de kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) eski üyesi ve aralarında aktivistlerin de bulunduğu 130'a yakın muhalif, vatana ihanet ve ağır suçlar işlediği gerekçesiyle başkent Phnom Penh’te hakim karşısına çıktı.

Duruşmada muhaliflere geçen 3 yılda şiddet içermeyen siyasi faaliyetlerde bulunmak suçlaması da yöneltildi.

Davada yargılanan bazı muhalifler yurt dışında bulunurken muhaliflerin avukatları davanın, ülkenin Başbakanı Hun Sen tarafından yapılan bir "kurgu" olduğunu savunuyor.

İktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) lideri, Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasının ardından Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

CNRP'nin o dönemki lideri Sam Rainsy, "hakaret" suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Sam Rainsy'nin ardından CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da "vatana ihanet" suçlamasıyla 3 Eylül 2017'de gözaltına alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 2017'de CNRP'yi kapatmış, partideki 118 ismi siyasetten men etmişti.

Hun Sen ve CPP, 29 Temmuz 2018'de yapılan, ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

- Rainsy'den orduya 9 Kasım çağrısı

Sürgündeki eski CNRP lideri Rainsy, 24 Eylül 2019'da sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine, 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirme çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasbetmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

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