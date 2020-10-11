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Aktüel Kamboçya'da aşırı yağışlar 11 can aldı
Aktüel

Kamboçya'da aşırı yağışlar 11 can aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:02:50 -
Kamboçya'da aşırı yağışlar 11 can aldı

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da ay başından bu yana etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 10, yıldırım isabet etmesi sonucu da bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetimi Komitesi Sözcüsü Khun Sokha, yaptığı açıklamada, mevsimsel yağışların tropikal bir fırtınanın etkisiyle daha da artması sonucu geçen hafta bazı bölgelerde ani su taşkınları meydana geldiğini belirtti.

Ay başından bu yana yaşanan selde 10 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini kaydeden Khun Sokha, 1 kişinin de yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğünü bildirdi.

Khun Sokha, sellerin etkili olduğu bölgelerde yüzlerce ailenin daha yüksek yerlere tahliye edildiğini aktardı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki, selden en fazla etkilenen Battambang ve Pursat bölgelerinde sular altında kalan yollarda kamyonların trafiğe çıkmasına yasak getirdi.

Öte yandan Başbakan Hun Sen, cuma günü yerel makamlara, selden etkilenenler için yardım seferberliği başlatma talimatı verdi.

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