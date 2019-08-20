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Kamboçya Başbakanı'ndan muhalif lidere hakaret davası

Başbakan Hun Sen, muhalif Sam Rainsy'e Fransa'da hakaret davası açtı

20 Ağustos 2019 Salı 21:05
Kamboçya Başbakanı'ndan muhalif lidere hakaret davası

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in, ülkenin önemli muhalif isimlerinden Sam Rainsy'e 2015'ten beri yaşadığı Fransa'da hakaret davası açtığı bildirildi.

Hun Sen'in, Rainsy'i, "Başbakan'ın 2008'de helikopter kazasında yaşamını yitiren eski Emniyet Genel Müdürü Hok Lundy'nin ölümünü planladığı" açıklaması nedeniyle dava ettiği belirtildi.

Başbakan Hun Sen, muhalif Rainsy'e daha önce de çok sayıda dava açmıştı. Hun Sen'in davaları, uluslararası toplum tarafından "siyasi taciz" olarak değerlendiriliyor.

Rainsy, kısa süre önce, kasımda ülkesine geri döneceğini açıklamıştı.

Ülkeyi 30 yıldan uzun süredir yöneten Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki Kamboçya Halk Partisi, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 21:05
  1. Başbakan Hun Sen
  2. Kamboçya
  3. Sam Rainsy

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