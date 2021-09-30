Kalyon PV Bilişim Vadisi'ne enerji olacak

Kalyon PV ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Bilişim Vadisi’yle iş birliğine gitti. Bilişim Vadisi’nin çatılarının Kalyon PV tarafından üretilen 1.05 megavat (MW) kapasiteli 2 bin 619 adet güneş paneliyle kaplanmasını öngören protokole imzalar atıldı. İş birliğiyle Türkiye’de yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu alandaki farkındalığın arttırılması hedefiyle çeşitli projelerin hayata geçirilmesi de amaçlanıyor.

Bilgi üretimine odaklanıyor

Kalyon PV olarak yatırım ile imalatın yanı sıra bilgi üretimi, araştırma ve geliştirmeye de odaklandıklarını vurgulayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli, şunları söyledi: “Fabrikamızda 2 bin metrekare kapalı alanı da Ar-Ge çalışmalarımıza ayırdık. Biz Bilişim Vadisi’ni Türkiye’nin Silikon Vadisi olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda çok değerli çalışmaların kuluçka merkezi olan Bilişim Vadisi ve HKÜ’yle attığımız bu adım, geleceğe yönelik birçok projenin temeli için simgesel bir önem taşıyor. Türkiye’nin enerji liginde zirveye çıkması için teknolojiye yatırıma ve Ar-Ge çalışmalarımıza tüm enerjimizle devam edeceğiz.”

Elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyor

Sürdürülebilir kalkınma için çevre ve doğal kaynakların etkin yönetiminin çok önemli olduğunu vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de şöyle konuştu: “Üniversite olarak ürettiğimiz yenilenebilir enerjiyle doğaya değer katıyoruz. Çevreci ve yeşil bir üniversite hedefiyle hareket eden HKÜ, Kalyon PV’nin ürettiği yerli güneş panellerini kullanarak kurulu gücünü 2.3 MWp’ye çıkardı. HKÜ, yeni kurulu gücüyle yılda 3.125 MWh enerji üretiyor. Üniversite böylece doğaya bin 850 ton karbon salınımını engelleyerek, kendi elektrik enerji ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.”